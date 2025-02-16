الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

ضبط صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص في مدينة نصر

أكاديمية تعليمية
أكاديمية تعليمية بدون ترخيص

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب أكاديمية تعليمية "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات  الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية).
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

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