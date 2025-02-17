بيسيرو يبدأ تصحيح أخطاء لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

طلب البرتغالي بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، من جهازه المعاون إعداد فيديو يحتوي على جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق في المباراة الأخيرة ضد بتروجيت، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحليل الأخطاء بشكل دقيق بهدف معالجتها قبل المواجهة الهامة أمام الأهلي يوم 22 فبراير الجاري في الدوري المصري الممتاز.

المدير الفني يدرك تمامًا أهمية المباراة القادمة ضد الأهلي، ويعتبرها فرصة حاسمة في سباق المنافسة على لقب الدوري، وبالتالي، كان لا بد من الوقوف عند الأخطاء التي ظهرت في مباراة بتروجيت، التي شهدت تراجعًا في الأداء الفني للفريق، خاصة في بعض الجوانب التكتيكية مثل البطء في نقل الهجمات، وعدم الفاعلية الهجومية، فضلًا عن بعض الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق هدفًا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

من خلال مشاهدة الفيديو وتحليل الأخطاء، يسعى بيسيرو إلى تصحيح هذه الأخطاء والحد من تأثيرها في المباريات القادمة، وسيتم التركيز على بعض الجوانب المهمة مثل تحسين التمركز الدفاعي، سرعة التحولات الهجومية، وتنسيق التحركات بين اللاعبين في خط الوسط والهجوم، بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على تقوية الجانب النفسي والذهني للاعبين، خاصة في التعامل مع المباريات الكبرى مثل لقاء الأهلي.

يسعى بيسيرو إلى رفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء في القمة، والتأكيد على أهمية تصحيح الأخطاء بشكل سريع وفعّال، ليكون الفريق في أفضل حالة ممكنة قبل مواجهة الأهلي.

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