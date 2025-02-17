مسئول تركي يهاجم الإعلام الغربي بسبب أردوغان، فما القصة؟

أعرب رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن استنكاره الشديد لاستهداف مجلة "إيكونومست" البريطانية للرئيس رجب طيب أردوغان في عددها الأخير، معتبرًا ذلك "محاولة مكشوفة للتأثير على السياسة الداخلية لتركيا".

مسئول تركي يهاجم الإعلام الغربي

وأكد ألطون أن هذه الحملة الإعلامية ليست جديدة، بل تأتي في إطار سلسلة من الهجمات الممنهجة التي تستهدف القيادة التركية، خصوصًا في الفترات التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف أن الشعب التركي "واعٍ تمامًا لهذه المحاولات ولن يسمح لأي جهة خارجية بالتأثير على قراره الديمقراطي".

وأشار المسئول التركي إلى أن "إيكونومست" وغيرها من الوسائل الإعلامية الغربية تتبع نهجًا منحازًا ضد تركيا، وتسعى إلى تشويه صورتها على الساحة الدولية، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات لن تثني الحكومة التركية عن المضي قدمًا في تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز استقلالية قرارها السياسي.

وختم ألطون تصريحاته بالتشديد على أن تركيا ستواصل حماية سيادتها ضد أي تدخل خارجي، وأن الرئيس أردوغان يحظى بدعم واسع من الشعب، وهو ما سينعكس في أي استحقاق انتخابي قادم.

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