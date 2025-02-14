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خارج الحدود

أردوغان: لا يمكن القبول أبدا بتهجير الفلسطينيين من غزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن القبول أبدا بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة.

 

تأسيس دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967

ويوم الأربعاء، قال  أردوغان، إنه لا يمكن التأخير في تأسيس دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967.

وأضاف أردوغان: "إذا لم تنعم غزة والفلسطينيون بالهدوء والسلام فإن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لن تنعم بهما".

 

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

يأتي ذلك بعدما أعلنت مصر والأردن رفضهما لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك خطة عربية تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، مشددًا على ضرورة دعم الفلسطينيين في أماكنهم.

وأضاف أن الملك عبدالله الثاني أكد أن تحقيق الدولة الفلسطينية على أرضها هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصالح الأردن تقوم على مبدأ "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

كما شدد الصفدي على أهمية استمرار إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والعمل على ترسيخ وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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