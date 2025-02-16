قوات الاحتلال تقتحم الزنازين في سجن عوفر وتهاجم الأسري

اقتحمت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، الزنازين في سجن عوفر غربي رام الله وهاجمت الأسرى الفلسطينيين.

اقتحام سجن عوفر والاعتداء على الأسرى الفلسطينيين

وزعمت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن معتقلين أمنيين في سجن عوفر الإسرائيلي قاموا بالطرق على الأبواب والإخلال بالنظام.

وأضافت مصلحة السجون الإسرائيلية: "عناصر وحدة السجون استخدموا الوسائل اللازمة واقتحموا الزنازين والحدث مستمر".

جيش الاحتلال يعلن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم

وصباح أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسلم ثلاثة أسرى بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد، وذلك مقابل 369 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي مشهد لافت، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية.

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها.

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