استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين بعد مغادرة حافلتهم سجن عوفر ووصولها إلى رام الله.

جيش الاحتلال يعلن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسلم ثلاثة أسرى بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد، وذلك مقابل 369 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي مشهد لافت، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية.

إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها.

وفي سياق استعراض للقوة، ظهر مقاتلو القسام مرتدين زيًا يحاكي الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون أسلحة تم اغتنامها خلال هجوم 7 أكتوبر.

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى إلى موقع التسليم، قبل أن يتم التوقيع رسميًا من قبل الصليب الأحمر على استلامهم، مما يمهد لاستكمال إجراءات التبادل بين الطرفين.

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