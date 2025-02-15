الصليب الأحمر يتسلم 3 أسرى إسرائيليين في خان يونس

سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية.

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها.

وفي سياق استعراض للقوة، ظهر مقاتلو القسام مرتدين زيًا يحاكي الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون أسلحة تم اغتنامها خلال هجوم 7 أكتوبر.

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى إلى موقع التسليم، قبل أن يتم التوقيع رسميًا من قبل الصليب الأحمر على استلامهم، مما يمهد لاستكمال إجراءات التبادل بين الطرفين.

ووصلت فرق الصليب الأحمر منذ دقائق إلى خان يونس في قطاع غزة لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.

بدء الاستعدادات في خان يونس لإطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين

وبدأت صباح اليوم السبت الاستعدادات في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة للإفراج عن 3 محتجزين إسرائيليين مقابل 369 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وأظهرت صور من خان يونس انتشار المئات من عناصر كتائب القسام في المدينة، كما انتشر أيضا عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، وظهرت الأعلام الفلسطينية تزين موقع الحدث. وظهرت لافتات تحمل عبارات «لا هجرة إلا للقدس» في رد على خطط ترمب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

أسماء المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين سيُفرج عنهم

وأعلنت دولة الاحتلال، أمس الجمعة، أنّها تسلّمت أسماء المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين سيُفرج عنهم اليوم السبت من قطاع غزة وهم مزدوجو الجنسية، وذلك بحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار بعدما خيّم جو من الشك خلال أيام بشأن استمرار الهدنة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق، أنها قررت إطلاق سراح 3 محتجزين، يوم السبت، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

والمحتجزون الثلاثة هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبنوف (29 عاما)، والإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل حن (36 عاما)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاما)، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبثت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي مساء أمس الجمعة شريط فيديو يظهر فيه المحتجز تروبنوف على شاطئ غزة وهو يحمل صنارة صيد وحالته الصحية أكثر من جيدة، في دلالة على المعاملة الحسنة التي كان يلقاها هو وغيره من المحتجزين.

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