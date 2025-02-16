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رياضة

بتروجيت يحافظ على نظافة شباكه أمام الزمالك بعد مرور 75 دقيقة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يسيطر التعادل السلبي علي مباراة  نادي الزمالك، مع  نظيره بتروجيت بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة الآن على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

وكانت أخطر كرات المباراة لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 74 بعدما وجه لاعب الزمالك رأسية تصدي لها القائم قبل ان يخرجها مدافع بتروجيت خارج الملعب. 

تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجت

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وصلاح الدين مصدق وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد الجفالي وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بتروجت لمواجهة الزمالك

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حارس المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي

الهجوم: إسماعيل بامبا – رشاد المتولي – بدر موسى

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الزمالك بتروجيت الدوري الممتاز

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