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رياضة

الدوري المصري، تشكيل بتروجت الرسمي لمواجهة الزمالك

فريق بتروجت، فيتو
فريق بتروجت، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

تشكيل بتروجت لمواجهة الزمالك

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حارس المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي

الهجوم: إسماعيل بامبا – رشاد المتولي – بدر موسى

تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجت

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وصلاح الدين مصدق وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد الجفالي وناصر منسي وحسام أشرف.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الأحد في تمام الساعة 4 عصرا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الظهور الأول لـ جوزيه بيسيرو 

وتعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت هي الظهور الأول لـ البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأبيض الجديد.

وكان الزمالك قد أعلن توجيه الشكر لـ السويسري كريستيان جروس وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الأبيض.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في  مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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