الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

الصدارة لنجم الأهلي، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

إمام عاشور
إمام عاشور

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 8 أهداف قبل انطلاق مباريات اليوم بافتتاح الجولة الـ 14.

وتنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بأربعة مواجهات قوية على رأسها الأهلي مع الاسماعيلي، والزمالك ضد بتروجيت.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري 

إمام عاشور الأهلي 8 أهداف
ناصر منسي الزمالك 6 أهداف
عمرو ناصر فاركو 6 أهداف
محمد علي بن حمودة غزل المحلة 5 أهداف
فيستون كالالا ماييلي بيراميدز 5 أهداف
جودوين أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف
ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف
محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف
مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد إف سي 4 أهداف
مصطفى فتحي بيراميدز 4 أهداف


 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة
 

الزمالك ضد بتروجت - 4 مساءً على قناة 1 on time sport

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً  على قناة 1 on time sport

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً   على قناة 2 on time sport    

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً على قناة 1 on time sport

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

1- بيراميدز 30 نقطة
2- الأهلي 29 نقطة
3- الزمالك 26 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
6- البنك الأهلي 19 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- حرس الحدود 18 نقطة
9- بتروجيت 17 نقطة
10-  سموحة 17 نقطة
11- طلائع الجيش 17 نقطة
12- زد اف سي 16 نقطة
13- الاتحاد السكندري 15 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 8 نقاط 
18- مودرن سبورت 8 نقاط

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجيت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

 

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

 

 

 

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

 

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.
 

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

 

 

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