الثلاثاء 11 فبراير 2025
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وكيل تعليم بني سويف توجه بإخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم بصفة دورية

جولة تفقدية لوكيل
جولة تفقدية لوكيل تعليم بني سويف بالمدارس، فيتو

وجهت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، وذلك في إطار حرصها على تحسين سير العملية التعليمية ومتابعة انتظام الطلاب في المدارس، وذلك خلال جولتها الميدانية التي أجرتها لمتابعة سير الدراسة في عدد من مدارس المحافظة.

 

جولة تفقدية لوكيل تعليم بني سويف بالمدارس

 

بدأت وكيل تعليم بني سويف، جولتها التفقدية بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد عبد العليم على موسى الإعدادية بأبو سليم، حيث قامت بالاطلاع على انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية ومتابعة نسب الحضور، كما تابعت الالتزام بالإجراءات التعليمية المتعلقة بتوزيع الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول الدراسية. 

 

وأثناء جولتها داخل الفصول، حرصت وكيل تعليم بني سويف، على التحدث مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم حول مدى استفادتهم من الشرح داخل الفصل، مشددًة على أهمية الاستفادة من البرامج التعليمية التي تُبث عبر قنوات مدرستنا (1، 2، 3)، وكذلك تحميل المناهج الإلكترونية والتفاعلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من الموقع الرسمي للوزارة.

 

وكيل تعليم بني سويف تجري حوارًا مع الطالبات

 

ثم توجهت وكيل تعليم بني سويف، لتفقد مدرسة الثانوية الفنية بنات ببني سويف، حيث تابعت انتظام الطالبات في الفصول الدراسية والأقسام المختلفة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل داخل الورش التدريبية، وأجرت حوارًا مع الطالبات داخل الورش، مؤكدة علي ضرورة الالتزام بالحضور للاستفادة من التدريب العملي المكثف والذي يعد ضروريًا لسوق العمل وللحصول على الخبرات العملية اللازمة.

 

إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم

 

كما أكدت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة متابعة تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا في السجلات المخصصة لذلك، ومراجعة الوضع بشكل مستمر لضمان انتظام الطلاب في الدراسة، مشيرًة إلى أهمية تفعيل التواصل المستمر مع أولياء الأمور لإبلاغهم بموقف الغياب بشكل دوري، لضمان تحفيز الطلاب على الحضور والمشاركة الفعّالة في العملية التعليمية.

 

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