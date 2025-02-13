الخميس 13 فبراير 2025
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محافظ بني سويف يتفقد مدرسة ثانوي لمتابعة انتظام سير الدراسة

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مدرسة ثانوي لمتابعة انتظام الدراسة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، انتظام سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2024 /2025، في إطار برنامج ميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطنين.

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة ثانوي 

جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، حيث اطمأن محافظ بني سويف، على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والإداريين، حيث تفقد بعض الفصول الدراسية وتابع جانبًا من شرح بعض المواد العلمية واللغات.

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة تحقيق الانضباط العام داخل المدارس، والالتزام بخطة تدريس المناهج، إلى جانب المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلاب، والتأكد من حالة النظافة داخل المدارس، ومنع الإشغالات بمحيطها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

كما تجول محافظ بني سويف، داخل المدرسة، التي تتكون من خمسة طوابق وتستوعب 742 طالبة، حيث تفقد معرض الاقتصاد المنزلي والأنشطة والمشغولات اليدوية، وتابع جانبًا من ندوة تثقيفية حول فضائل ليلة النصف من شعبان، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان، وتنظيم الوقت خلال الشهر الكريم.

أهمية تفعيل الأنشطة التربوية 

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية في مختلف المجالات الرياضية، والاجتماعية، والفنية، والثقافية، لما لها من تأثير إيجابي على المنظومة التعليمية، ودورها في اكتشاف المواهب الطلابية وتطوير مهاراتهم.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من: الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، ومحمد رمضان، مدير إدارة تعليم بني سويف، وأحمد خيرت، مدير المدرسة.

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