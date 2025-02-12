غدًا، افتتاح مركز تطعيمات السفر للحج والعمرة في إهناسيا ببني سويف

أعلن الدكتور محمد طارق عبد الجليل، مدير إدارة إهناسيا الصحية ببني سويف، عن بدء استقبال المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس، بمقر الوحدة المحلية القديم بمدينة إهناسيا، في إطار التسهيلات المقدمة لضمان حصول المسافرين على التطعيمات اللازمة بيسر وسهولة.

فتح مركزين جديدين لتطعيم الحج والعمرة ببني سويف

ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات وزارة الصحة، حيث أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن فتح مركزين جديدين لتقديم خدمة تطعيم الحج والعمرة، أحدهما في مركز إهناسيا والآخر في مركز ناصر، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن مركز طبي الغمراوي الذي كان يستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاحات.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، أن التوسع في تقديم خدمات التطعيم يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، وتقليل التكدس في المراكز الطبية، مما يسهم في راحة المسافرين وسرعة إنجاز إجراءاتهم.

تيسير إجراءات السفر لأداء مناسك الحج والعمرة

وأشارت وكيل صحة بني سويف، إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص وزارة الصحة على تسهيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسفر لأداء مناسك الحج والعمرة، من خلال توفير المراكز الصحية في أماكن قريبة من المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة.

ودعت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى سرعة التوجه إلى المراكز الجديدة للحصول على التطعيمات المطلوبة، وفقًا للإرشادات الصحية المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة المسافرين خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

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