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محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

محافظ بني سويف يشهد
محافظ بني سويف يشهد إحتفالية ليلة النصف من شعبان، فيتو

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، عقب صلاة المغرب بمسجد الرضا بشرق النيل، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية. 

احتفالية أوقاف بني سويف بليلة النصف من شعبان

وخلال الاحتفال، تقدم محافظ بني سويف، بالتهنئة لمواطني وقيادات المحافظة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركة، وأن تنعم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

 

حضر الاحتفال اللواء حازم عزت، السكرتير العام بـ محافظة بني سويف، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد مكي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر والدعاة والأئمة وبعض القيادات التنفيذية. 

الدروس المستفادة من حياة النبي الكريم

 

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ صالح أبو القاسم، ثم ألقى الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من حياة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل ليلة النصف من شعبان التي شهدت تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، مؤكدًا أن هذا الحدث العظيم يبرز وسطية الأمة في الدين والأخلاق. 

كما أشار وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إلى الارتباط الوثيق لهذه الليلة المباركة بالعديد من الأحداث التاريخية، وفي مقدمتها تحويل القبلة، مستعرضًا الخصائص التي ميزت قبلة المسلمين، والتي أصبحت علامة مميزة لهم في حياتهم وعباداتهم.

 

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