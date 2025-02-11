طبيب ينشر رؤية منامية "عن الرسول" قبل وفاته بساعات في بني سويف

توفى صباح، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد يحيى أستاذ طب العظام بجامعة الأزهر، بعد صراع طويل مع المرض، وقد خيم الحزن على أبناء محافظة بني سويف، مسقط رأسه، الذين نعوا الفقيد بكل أسى، وتداولوا خبر وفاته على منصات التواصل الاجتماعي.

طبيب عظام ينشر رؤية منامية قبل وفاته

وقبل ساعات من وفاته، نشر الدكتور محمد يحيى، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة حول رؤية منامية مر بها برفقة صديقه الراحل الدكتور علاء إبراهيم، الذي توفي منذ فترة قصيرة.

في رؤيته، ذكر الدكتور محمد أنه كان يسير مع صديقه تحت الأرض، وعندما شاهدهما الناس، سألوا عن مكانهما، ليجيبا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قد مر من هناك، ووزع عليهم ماءً ليشربوا منه، وعلق الدكتور محمد على الرؤية قائلًا: "علاء سبقني إلى دار الحق، وأنا إن شاء الله به لاحقون".

منشورات الأصدقاء لنعي طبيب بني سويف

وقد أثرت هذه الرؤية في متابعيه الذين اعتبروها رسالة مؤثرة من الفقيد، حيث عبروا عن مشاعرهم ودعواتهم له بالرحمة والمغفرة، وتناقل المقربون من الدكتور محمد يحيى عبر صفحاتهم الخاصة العديد من المواقف الخيرية التي قام بها الفقيد، حيث كان يقدم مساعداته الطبية للمرضى، بالإضافة إلى كونه كان ملتزمًا بأداء صلواته في أوقاتها.

الدكتور محمد يحيى

وقدم عدد من أصدقاء ومحبي الدكتور محمد يحيى التعازي عبر السوشيال ميديا، مشيدين بمسيرته العلمية والإنسانية، كما أشادوا بإسهاماته الكبيرة في مجال طب العظام، مؤكدين أنه كان مثالًا للعطاء والإلتزام في عمله وحياته.

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