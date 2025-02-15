أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. 6.4٪ معدل البطالة خلال الربع الرابع لعام 2024.. وتباين أسعار اللحوم والبيض بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0.3٪ عن الربع السابق.

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن جهود الغرفة في توفير السلع الأساسية خلال معارض "أهلًا رمضان"، مشيرًا إلى تخصيص أماكن للتجار لضمان إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام، متأثرًا بضعف بيانات مبيعات التجزئة وانعدام اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، ما زاد من الشكوك حول قدرة العملة الأمريكية على تحقيق مزيد من المكاسب.

أجرى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، في إطار زيارته التفقدية لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، جولة ميدانية موسعة داخل مصانع الشركة، حيث تفقد خطوط الإنتاج المختلفة واطلع على سير العمل في كافة مراحل الإنتاج.



سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 90.5 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.8 % والعرب على 4.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

شهدت أسعار الذهب زيادة كبيرة مع بداية شهر فبراير الجارى وحتى اليوم داخل الأسواق المحلية.

وارتفع سعر الجنيه 1960 جنيه خلال أسبوعين فى الأسواق حيث سجل سعر الجنيه نحو 32680 جنيها فى الأسواق خلال تعاملات اليوم بعد ان كانت تسجل نحو 30720 جنيها.

يقدم البنك الأهلي المصري عددا من شهادات الادخار خلال عام 2025 بما يناسب كل العملاء.

وتشمل قائمة شهادات البنك الأهلي المصري 2025 ما يلي:

أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل شهادات الادخار البلاتينية 2025 بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

سجلت أسعار البيض تباينًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ انخفض سعر البيض الأحمر والأبيض، مقابل ارتفاع البلدي.

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