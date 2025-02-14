الجمعة 14 فبراير 2025
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اقتصاد

هل يمكن تعديل شهادات الادخار إذا تم شراؤها بالخطأ في البنوك؟

شهادات الادخار
شهادات الادخار

يبحث العديد من العملاء في البنوك عن الحل إذا ما تم شراء شهادة الادخار بشكل خطأ وإمكانية تعديل اختيار الشهادة الصحيحة.

وأوضح مصرفيون أنه يمكن للعملاء  بحث إمكانية تنفيذ طلبهم بتعديل اسم شهادة  الادخار المشتراة بحد أقصى يوم العمل التالي للشراء مع الفرع.

ومن جانب آخر قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة يبحث الملايين عن أعلى شهادات الادخار لأجل ثلاث سنوات. 

وحول أعلى شهادات الادخار لمدة ثلاث سنوات حاليا في البنوك فهي كالآتي:

1-البنك الأهلي المصري 

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا

2-بنك مصر 

مدة شهادة ابن مصر الثلاثية المتوفرة من بنك مصر

تبلغ مدة شهادة ابن مصر من بنك مصر 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة.

تفاصيل الاقتراض بـ ضمان شهادة ابن مصر المتناقصة من بنك مصر

يمكن لعملاء بنك مصر أصحاب شهادة ابن مصر المتناقصة الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

تفاصيل شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة من بنك مصر

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «شهريا»

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 26% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 22.5% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «ربع سنويا»

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 27% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 23% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «سنويا»

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 30% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 25% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 20% في السنة الثالثة.

3-بنك الإسكندرية

شهادة إيداع تحت "ماكس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا.

4-بنك ناصر الاجتماعي

شهادة "رد الجميل" الثلاثية المخصصة لكبار السن: سجل سعر الفائدة 24.25% يصرف العائد سنويا و22.25% يصرف العائد شهريا.

الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي: سجل سعر الفائدة 25% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة ادخار أجل 3 سنوات: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد سنويًا وبعائد 22.5% يصرف بشكل ربع سنوي و22% يصرف العائد شهريا.

5-البنك المصري الخليجي

شهادة بريميم أجل 3 سنوات: سجل سعر الفائدة 21.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

6-بنك saib

الشهادة الثلاثية إكسلانس بلس: سعر الفائدة 23% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

الشهادة الثلاثية إكسلانس: سجل سعر الفائدة 22.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية برايم: سجل سعر الفائدة 22% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

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