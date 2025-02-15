تفاصيل إقامة معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات، تخفيضات على السلع تبدأ من 25 %، طرح السلع الغذائية والدواجن واللحوم والياميش

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي 2025 في أرض المعارض بمدينة نصر، والذي سيقام خلال الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجاري.

معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر

ويفتتح المعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة.

وأكدت وزارة التموين افتتاح معرض أهلا رمضان 2025 أبوابه للجمهور يوم الاثنين الموافق 17 فبراير الجاري من الساعة 10 صباحا الي 10 مساء، وستشارك فيه كافة شركات المواد الغذائية.

وتشارك وزارة التموين في معرض أهلا رمضان من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تم تخصيص جناح لها في المعرض الرئيسي، والذي سيتم من خلاله طرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل إلي 25%.

افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات

وتستعد المحافظات بالتعاون مع مديريات التموين لإطلاق معارض أهلا رمضان لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة قبل بدء الشهر الكريم.

معرض أهلا رمضان بالشرقية

وأكد عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن المديرية ترفع درجه الاستعدادات للبدء في إقامة معارض( أهلا ً رمضان) بنطاق المحافظة حيث تم الانتهاء من اقامة 3 معارض بمراكز ( ههيا - ديرب نجم - الابراهيمية) وجاري تجهيز ( 29 ) معرض آخر بباقي مراكز المحافظة فضلا عن اقامه 12 شادر موزعين على كافة المدن لبيع الخضروات والفواكه واللحوم كما قامت السلاسل التجارية بتخصيص اماكن بداخلها لعرض سلع متنوعه بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض اهلًا رمضان، بالاضافة إلى تخصيص ركن ثابت لاهلًا رمضان بأسواق اليوم والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

معرض أهلا رمضان بالفيوم

ونظمت الغرفة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم سلسلة من معارض " أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمدينة الفيوم وعواصم المراكز الإدارية للمحافظة.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن معارض أهلًا رمضان يشهد هذا العام سواء على مستوى عدد المعارض أو حجم المعروضات واسعارها، وتنوع المعروضات، والارتقاء بالجودة لتلبي مختلف الأذواق، ومستويات الدخول.

معرض أهلا رمضان بالبحيرة

ومن المقرر افتتاح معارض أهلا رمضان بكافة مدن ومراكز البحيرة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز البحيرة، وزيادة مدتها إلى يومين لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

وأعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن انطلاق معارض أهلا رمضان بالإسكندرية، من خلال فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت مديرية التموين، أنه تم تدشين 12 معرضا لأهلا رمضان في 12 فرعا من فروع المجمعات الاستهلاكية موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة، والتى تعرض جميع السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من البلح والتمور والزبيب وجوز الهند وقمر الدين والزيوت والسمن والسكر والأرز والمكرونات والدقيق واللحوم الطازجة والدواجن وغيرها،و ذلك بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق تصل لـ 30 % لبعض السلع، وتتمثل هذه المعارض فى الفروع الآتية معرض مجمع أبو طالب بأبو قير ومعرض مجمع السيوف بالسيوف ش جمال عبد الناصر ومعرض مجمع الجويلى برشدى طريق الحرية.

معرض أهلا رمضان الدقهلية

من جانبها، أكدت محافظ الدقهلية أن سلع متوافرة داخل معرض أهلا رمضان ومستلزمات الشهر الكريم بتخفيضات تصل إلي 35% في معظم السلع التموينية.

معرض أهلا رمضان بالأقصر

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن المديرية تستعد لإطلاق سلسلة معارض "أهلًا رمضان" في مراكز بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، أن المعارض بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية ستشهد توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، والحلويات الشرقية، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

كما أكد الدكتور تامر صلاح مختار، على اشتراك عدد من اصحاب مشروع جمعيتي في مبادرة أهلًا رمضان، بالإضافة إلى السلاسل التجارية، حيث تقوم تلك السلاسل بعمل نقاط أو أركان عليها إعلان مبادرة أهلًا رمضان لتقديم جميع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحًا إنه من المقرر إفتتاح معارض "أهلا رمضان" بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار تنافسية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، وسيتم وضع قائمة أسعار واضحة ومحددة وثابتة بكافة المعارض، وبجانب المعارض وشوادر أهلًا رمضان المنتظرة في الأيام المقبلة، سيتم توفير عدد 6 سيارات متنقلة ( مشروع عربيتي )، وعدد 3 سلاسل تجارية، وعدد 6 منافذ بيع الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الداخلية (أمان)، وعدد 12 منافذ بيع الثابتة والمتحركة التابعة المنطقة الجنوبية، بخلاف منفذ لمصنع السكر بأرمنت، وكذلك قوافل سيارات متنقلة لتجوب المحافظة لعرض السلع الأساسية الغذائية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل الى 20 – 30 % عن السوق الخارجي، للعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مما سوف يؤدي إلى توفر جميع السلع الغذائية الأساسية وزيادة الإتاحة من السلع الأمر وتوازن الأسعار، والعمل على حصول المواطنين على جميع السلع من تلك المنافذ.

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