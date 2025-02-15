السبت 15 فبراير 2025
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اقتصاد

الغرفة التجارية: 29 معرضًا لـ أهلًا رمضان بالجيزة والتخفيضات تصل لـ25%

معارض أهلا رمضان،
معارض أهلا رمضان، فيتو

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن جهود الغرفة في توفير السلع الأساسية خلال معارض "أهلًا رمضان"، مشيرًا إلى تخصيص أماكن للتجار لضمان إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

 

احتضان الجيزة 29 معرضا ضمن مبادرة أهلا رمضان

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر قناة "صدى البلد"، أوضح الشاهد أن محافظة الجيزة تحتضن 29 معرضًا ضمن المبادرة، مع تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع.

 

فعاليات معارض أهلا رمضان 

وأكد أن معارض أهلا رمضان توفر جميع المنتجات الغذائية، بما في ذلك مستلزمات الشهر الكريم مثل الياميش، لافتًا إلى استمرار الفعاليات حتى نهاية رمضان، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمدينة نصر" بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية لإطلاق معرض أهلا رمضان  2025  الرئيسى بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث من المقرر إقامة المعرض بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر لتوفير كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.

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