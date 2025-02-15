قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

شهدت أسعار الذهب زيادة كبيرة مع بداية شهر فبراير الجارى وحتى اليوم داخل الأسواق المحلية.

وارتفع سعر الجنيه 1960 جنيه خلال أسبوعين فى الأسواق حيث سجل سعر الجنيه نحو 32680 جنيها فى الأسواق خلال تعاملات اليوم بعد ان كانت تسجل نحو 30720 جنيها.

قفزت قيمة واردات خام الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 195%، لتسجل 67.41 مليون دولار، مقابل 22.84 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واردات خام الذهب خلال نوفمبر

صعدت قيمة واردات خام الذهب غير النقدي (مثل السبائك) خلال أول 11 شهرا من العام الماضي (2024) بنسبة 18.4%، ووصلت إلى 159.17 مليون دولار، مقابل 134.39 مليون دولار خلال المدة نفسها من عام 2023، بزيادة قيمتها 24.78 مليون دولار.

وكانت القفزة الكبيرة في قيمة واردات خام الذهب في نوفمبر، سببا في عكس الاتجاه الهبوطي لقيمة إجمالي الواردات في أول 10 أشهر، التي شهدت تراجعا بنسبة 17.7%، مسجلة 91.8 مليون دولار.

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