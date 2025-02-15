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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية لمصانع وشركات جنوب الصعيد

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال

بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من الشركات والمصانع التابعة للوزارة الواقعة جنوب الصعيد، وذلك في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في المنشآت الصناعية والإنتاجية بالشركات التابعة، والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، ومتابعة خطة العمل لتعزيز ودعم الصناعة الوطنية.

 تفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومتابعة سير العملية الإنتاجية 

ويستهل المهندس محمد شيمي جولته بزيارة إلى شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة نجع حمادي محافظة قنا،  وتشمل الزيارة تفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات مشروعات التحديث والتطوير، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني. 

 سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج

وخلال الجولة، يلتقي الوزير عددا من العاملين في المصانع، والاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، كما يلتقى قيادات الشركات لمناقشة آليات تطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وطرح الحلول المستدامة التي تساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية.

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الاقتصاد الوطنى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية العمليات الصناعية المنشآت الصناعية

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