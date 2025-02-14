الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

قناة عبرية: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الساعة 9.30 صباح الغد

عملية تبادل الأسرى
عملية تبادل الأسرى

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين الثلاثة أن عملية الإفراج ستكون غدا السبت التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قائمة الأسرى الإسرائيليين التي وصلت من حركة حماس "مقبولة لنا".

الاحتلال الإسرائيلي يتسلم أسماء 3 أسرى من مقرر الإفراج عنهم غدًا

وأكدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسلمها أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين سيُفرَج عنهم غدا السبت.

وأمس، أصدرت حركة حماس، بيانا رسميا، أكدت فيه استمرار تطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

بيان حماس حول تطبيق بنود الاتفاق مع الاحتلال

وجاء في بيان الحركة، "أجرى وفد حماس برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في غزة رئيس الوفد المفاوض مباحثات مع الإخوة الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية، حيث عقد اجتماعًا في القاهرة مع الجانب المصري، كما أجرى مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري".

وتابعت حماس: "عقد وفد الحركة اجتماعات أجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية للإخوة الوسطاء والتي تتابع تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه".

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الاسري الإسرائيليين حماس نتنياهو

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