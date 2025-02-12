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خارج الحدود

موقع إسرائيلي: فريق المفاوضات نصح وزراء الكابينت بحل الأزمة مع حماس

عملية تبادل الأسرى
عملية تبادل الأسرى

نقل موقع واللا عن مصادر إسرائيلية قولها: إن رئيس الشاباك أخبر الكابينت  أنه يجب بذل جهود لإكمال المرحلة الأولى من صفقة الأسرى

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
 

وأضافت المصادر أن فريق المفاوضات نصح وزراء الكابينت بحل الأزمة مع حماس وعدم السماح بانهيار  صفقة تبادل الأسرى.
 

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المجلس الإسرائيلي المصغر يجتمع غدًا لبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

وأكدت المصادر أن إسرائيل طلبت من الدول الوسيطة أن تسعى لمنع حماس من تنفيذ تهديداتها بشأن الصفقة، مشيرة إلى أن عدم استكمال الصفقة يوم السبت المقبل سيكون مخيفا.

وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس عن تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين بسبب خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت حركة حماس، يوم  الإثنين، إنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وفي المواعيد المحددة والاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق.

وأضافت حماس: "خروقات الاحتلال شملت تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهداف أبناء شعبنا بالقصف.. وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة والوقود وآليات رفع الأنقاض، كذلك تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم القطاع الصحي".

 

تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال

وتابعت حماس: "أحصينا تجاوزات الاحتلال وزودنا الوسطاء بها أولا بأول لكن الاحتلال واصل تجاوزاته.. ندعو للالتزام الدقيق بالاتفاق وعدم إخضاعه للانتقائية بتقديم الأقل أهمية وتأخير وعرقلة الأكثر أهمية".

وأكدت حماس أن تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق، لافتة إلى أن هذا الإجراء جاء قبل 5 أيام من التسليم لإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ تبادل بموعده إذا التزم الاحتلال.

القسام تعلن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر

وقال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق.

 

وأضاف أبو عبيدة: "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع.. كذلك منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

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جيش الاحتلال غزة الشاباك حماس صفقة الأسرى

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