الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

حماس: نثمن مواقف مصر والأردن الرافضة لتهجير شعبنا

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قالت حركة حماس في بيانها الصادر اليوم الأربعاء نثمن مواقف الأردن ومصر الرافضة لتهجير شعبنا والتأكيد على وجود خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

حماس تثمن دور مصر والأردن 

وأضافت حماس: نثمن مواقف الأشقاء العرب وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لمخططات تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية.

وأكدت حماس في بيانها:  أن شعبنا سيظل متمسكا بأرضه ووطنه ولن يقبل أي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان: موقف الأردن واضح وثابت بشأن التهجير فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابه.

 

وأضاف رئيس الوزراء الأردني:" نعمل مع الأشقاء العرب لصياغة موقف عربي موحد لإعادة إعمار غزة".

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وبالأمس أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك خطة عربية تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، مشددًا على ضرورة دعم الفلسطينيين في أماكنهم.

وأضاف أن الملك عبدالله الثاني أكد أن تحقيق الدولة الفلسطينية على أرضها هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصالح الأردن تقوم على مبدأ "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

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حماس مصر الأردن تهجير الفلسطينيين

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