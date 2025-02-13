الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتيجة جهود مصرية، حماس تصدر بيانا حول موعد تسليم الأسرى الإسرائيليين

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أصدرت حركة حماس، بيانا رسميا اليوم، أكدت فيه استمرار تطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

بيان حماس حول تطبيق بنود الاتفاق مع الاحتلال

وجاء في بيان الحركة، "أجرى وفد حماس برئاسة د. خليل الحية رئيس الحركة في غزة رئيس الوفد المفاوض مباحثات مع الإخوة الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية، حيث عقد اجتماعًا في القاهرة مع الجانب المصري، كما أجرى مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري".

 

وتابعت حماس: "عقد وفد الحركة اجتماعات وأجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية للإخوة الوسطاء والتي تتابع تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه".

الوسطاء في مصر وقطر يتابعون إزالة العقبات

وتركز البحث خلال جميع اللقاءات والاتصالات على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة "الكرفانات" والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق".

سكان غزة، يتو
سكان غزة، يتو

وتابعت حماس: "قد سادت المباحثات روح إيجابية، وقد أكد الإخوة الوسطاء في مصر وقطر متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات، وعليه تؤكد حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد".

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