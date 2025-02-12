وفد من حماس يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت حركة حماس، في بيان اليوم الأربعاء، أن وفدا برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة وصل إلى القاهرة وبدأ لقاءات مع المسئولين المصريين؛ لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والوسطاء.

وفد حماس يصل القاهرة

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت حركة حماس في بيانها: نثمن مواقف الأردن ومصر الرافضة لتهجير شعبنا والتأكيد على وجود خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

حماس تثمن دور مصر والأردن

وأضافت حماس: نثمن مواقف الأشقاء العرب وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لمخططات تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية.

وأكدت حماس في بيانها: شعبنا سيظل متمسكا بأرضه ووطنه ولن يقبل أي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

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