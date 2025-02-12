هآرتس: تهديد ترامب لـ حماس يهدد صفقة تبادل الأسرى

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا جاء فيه أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة حماس أحدث فوضى في الأوراق وقد يؤدي إلى انهيار صفقة التبادل.

صحيفة عبرية تحذر من انهيار صفقة الأسرى

ولا يستبعد المقال تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن الالتزام بالمضي قدما نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مدعوما بشركائه المتشددين المتحمسين لرؤية ترامب بشأن غزة، لكن المقال حذر من أن عشرات الأسرى معرضون للموت في هذه الحالة.

ترامب يهدد حماس بالجحيم

وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بالجحيم في حال عدم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين حتى يوم السبت القادم.

وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس عن تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين بسبب خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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