الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تصعيد طالبان من جامعة بني سويف للتصفيات النهائية بمهرجان إبداع 13

الدكتور منصور حسن،
الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فيتو

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تصعيد الطالبين محمود سامي حسن وأحمد جلال صابر من كلية العلوم إلى التصفيات النهائية في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك ضمن مسابقة "إبداع" في موسمها الثالث عشر. 

مسابقة إبداع تنمية مواهب الشباب

وأكدت جامعة بني سويف، في بيان لها، أن المسابقة تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستهدف طلاب الجامعات والمعاهد الأكاديمية الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، حيث تهدف المسابقة إلى تنمية مواهب الشباب في مجالات الأدب والفنون والابتكارات العلمية والاجتماعية.

 

وهنأ رئيس جامعة بني سويف، الطالبين بمناسبة تأهلهما للتصفيات النهائية، معربًا عن سعادته بما يمتلكانه من قدرات ومواهب. وأثنى على جهود إدارة رعاية الشباب تحت إشراف الكابتن محمد فاروق في تنمية تلك القدرات وتشجيعها على المشاركة في المسابقات الهامة. 

 

رئيس جامعة بني سويف يدعم المواهب الطلابية

 

وأكد رئيس جامعة بني سويف، حرصه على دعم المواهب الطلابية، وتوفير بيئة مناسبة تدعم تنمية شخصياتهم وإعدادهم لمستقبل واعد، مع إبراز مهاراتهم في مختلف المجالات.

 

ضمن حياة كريمة، محافظ بني سويف يفتتح إعادة تأهيل 80 منزلًا بمركز ناصر

التأديبية تغرم مدير سجل مدني ببني سويف لامتناعه عن تنفيذ طلب قانوني

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المحال التجارية والهايبرات استعدادا لرمضان

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا رمضان بشرق النيل

إصابة 10 عاملات في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع انتظام العملية التعليمية في المدارس

السيطرة على حريق محدود بإستاد التربية والتعليم ببني سويف

تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف

أجهزة الأمن ببني سويف تكشف غموض مقتل تاجر عقارات

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور شريط السكك الحديدية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

ضمن حياة كريمة، محافظ بني سويف يفتتح إعادة تأهيل 80 منزلًا بمركز ناصر

التأديبية تغرم مدير سجل مدني ببني سويف لامتناعه عن تنفيذ طلب قانوني

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المحال التجارية والهايبرات استعدادا لرمضان

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا رمضان بشرق النيل

إصابة 10 عاملات في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع انتظام العملية التعليمية في المدارس

السيطرة على حريق محدود بإستاد التربية والتعليم ببني سويف

تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وهؤلاء يحق لهم الحضور

حمد بن جاسم: القمة العربية المقبلة في مصر لن تكون كغيرها لهذا السبب

منوعات

المزيد

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل صلاح مصدق.. ثمانية مغاربة ارتدوا قميص الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية