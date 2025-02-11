تصعيد طالبان من جامعة بني سويف للتصفيات النهائية بمهرجان إبداع 13

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تصعيد الطالبين محمود سامي حسن وأحمد جلال صابر من كلية العلوم إلى التصفيات النهائية في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك ضمن مسابقة "إبداع" في موسمها الثالث عشر.

مسابقة إبداع تنمية مواهب الشباب

وأكدت جامعة بني سويف، في بيان لها، أن المسابقة تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستهدف طلاب الجامعات والمعاهد الأكاديمية الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، حيث تهدف المسابقة إلى تنمية مواهب الشباب في مجالات الأدب والفنون والابتكارات العلمية والاجتماعية.

وهنأ رئيس جامعة بني سويف، الطالبين بمناسبة تأهلهما للتصفيات النهائية، معربًا عن سعادته بما يمتلكانه من قدرات ومواهب. وأثنى على جهود إدارة رعاية الشباب تحت إشراف الكابتن محمد فاروق في تنمية تلك القدرات وتشجيعها على المشاركة في المسابقات الهامة.

رئيس جامعة بني سويف يدعم المواهب الطلابية

وأكد رئيس جامعة بني سويف، حرصه على دعم المواهب الطلابية، وتوفير بيئة مناسبة تدعم تنمية شخصياتهم وإعدادهم لمستقبل واعد، مع إبراز مهاراتهم في مختلف المجالات.

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