الخميس 13 فبراير 2025
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خروج حمو بيكا من قسم شرطة الدخيلة بعد انتهاء فترة حبسه

حمو بيكا عقب خروجه،
حمو بيكا عقب خروجه، فيتو

 خرج منذ قليل مؤدي المهرجانات حمو بيكا من قسم شرطة الدخيلة، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة شهرين  في قضية إقامة حفل بدون تصريح في البيطاش.

 

 خروج حمو بيكا من قسم شرطة الدخيلة 

 وكان في انتظاره عقب خروجه من القسم عدد من اصدقائه وشقيقه وأفراد أسرته.

وكان حمو بيكا وصل قسم شرطة الدخيلة امس عقب قضاء مدة عقوبته البالغة شهرين بسجن  برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية،يوم 28 ديسمبرالماضي عقب قيام  مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، بنقله بعد إنهاء خطاب حبسه، ورفض الاستئناف علي حسبه شهرين في أحدي القضايا، في الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.


 

وجاءت أرقام  القضايا الصادر أمر حكم الجبس الواجب التنفيذ لحبس المتهم " محمد.م.م.م." وشهرته حمو بيكا، في القضية 38209 لسنة 2018 و3995 لسنة 2019 قسم شرطة الدخيلة

وتبين قيام المتهم حمو بيكا، بعرض وإذاعة  مصنف بدون ترخيص، والتي قضت فيها المحكمة بالحبس لمدة شهرين مع الشغل،وان المتهم سبق له حبس من 2019/4/16 حتي 2019/4/30  ، علي أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم  2024/12/26 حتي يوم 2025/2/12

وكانت جهات التحقيق بالدخيلة الكلية في الإسكندرية، قررت  حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا شهرين،بعد رفض الاستئناف علي إخلاء سبيله،وترحيله لتنفيذ الحكم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

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