كريستيان فييري: المصريون مهووسون بكرة القدم وأعتقد أنهم سيكونون خلف الأهلي بمونديال الأندية

عبر كريستيان فييري، أسطورة الكرة الإيطالية، عن سعادته بزيارة مقر النادي الأهليـ اليوم الخميس، على هامش استقبال النادي النسخة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنها تجربة مميزة للغاية بالنسبة إليه.

وتحدث فييري للموقع الرسمي للنادي الأهلي، وقال: «أنا سعيد للغاية، إنها المرة الأولى لي في مصر، لذا أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في ملعب التتش الجميل، حيث يتدرب فريق الكرة، إنه حقًّا ملعب رائع».

وأوضح: «أعتقد أن النسخة القادمة لبطولة كأس العالم للأندية مهمة للغاية، هناك 32 فريقًا مشاركون من مختلف أنحاء العالم، وجميع الأندية الكبرى ستشارك في هذه البطولة الضخمة، وكما تعلمون، ستقام في أمريكا، في شهر يونيو، بمشاركة أهم الفرق في العالم، وسيكون هناك الكثير من المباريات، وبالتأكيد الملاعب سوف تكون ممتلئة بالجمهور، مما يزيد الأمر إثارة وندية».

وأضاف: «البطولة ستستضيفها أمريكا، وهناك استعدادات قوية لتنظيم هذا الحدث الكبير، لذا أتوقع أنها سوف تكون بطولة مذهلة، وستكون الأجواء متوهجة كالكهرباء».

وعن زيارته لمصر قال كريستيان فييري: «لقد وصلت القاهرة مساء الأربعاء، ولمست شغف وحب الناس هنا بكرة القدم، تمامًا مثلما يحدث في جميع أنحاء العالم، فالناس مهووسون بكرة القدم، لذا عندما ينظم فيفا بطولة بهذا الحجم فإن جميع المشجعين سيصابون بالجنون، وذلك يجعل جميع الأندية بالعالم تتمنى المشاركة في بطولة بهذا الحجم، ونفس الأمر بالنسبة للجماهير في كل العالم تتمنى رؤية فريقها في هذا الحدث الضخم، والأهلي سيمثل مصر ويخوض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي، وأظن أن كل الجمهور هنا سيشاهد هذه المباراة، ومصر كلها ستكون خلف الأهلي، أعتقد أنه أمر مهم للغاية، لأن اسم الأهلي سيتردد في جميع أنحاء العالم».

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