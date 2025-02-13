أخبار الفن اليوم: افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي.. تامر حسني يحذر من استخدام اسمه وشركته في الترويج لحفلات غنائية مزيفة.. وصاصا يتصدر تريند اليوتيوب

أخبار الفن اليوم، شهد الوسط الفني اليوم عدد من الأحداث الهامة وكان أهمها كالتالي:

انطلق مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" في دورته الخامسة والسبعين بمشاركة مئات الأفلام من دول العالم.

يركز مهرجان برلين فى دورته الحالية، على القضايا السياسية والاجتماعية حول العالم، ويشهد في الدورة الـ 75 لهذا العام افتتاح قسم جديد لتشجيع المخرجين الجدد.

أصدر الفنان تامر حسني بيانًا رسميًا نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حذر خلاله من استخدام اسمه واسم شركته في الترويج لحفلات غنائية وهمية.

وقال تامر خلال البيان إنه لاحظ وجود بعض الصفحات والكيانات المزيفة التي تستخدم اسمه واسم شركته في الترويج لبعض الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر، وأن هذه الحفلات وهمية ولا وجود لها

تصدر مطرب المهرجانات، عصام صاصا، تريند “اليوتيوب”، وذلك بأغنيته الجديدة “طب ليه تليفوني مبيرنش”، بعد ساعات من خروجه من السجن.



وحققت الاغنية ما يقرب من مليون مشاهدة في أقل من يومين، والذي تصدر بيها محتوي المزيكا علي اليوتيوب

وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة للإذاعة المصرية ولكافة الإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذى أعلنته منظمة اليونسكو في عام 2011 واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيوم دولي للأمم المتحدة، وأصبح يوم 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة.

كشفت شاشة MBC مصر، عن الإعلان الرسمي لمسلسل العتاولة 2 الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي، وذلك لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025 بعد نجاح الجزء الأول.

وظهر في البرومو كل من الفنان أحمد السقا وطارق لطفي ومصطفى أبو سريع والفنانة زينة وفيفي عبده بالإضافة إلى نسرين أمين وباسم سمرة ومي القاضي ومريم الجندي وزينب العبد.

تفقدت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية سير الأعمال بواحة الثقافة بمدينة السادس من أكتوبر لمتابعة إتمام إنهائها تمهيدًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة



وأوضحت الدكتورة لمياء زايد أنه تم الانتهاء من أعمال المبنى الضخم الذي يضم مسرحًا - صالات تدريب - قاعات للفنون التشكيلية - ورش - استديوهات للصوت والتصوير - مكتبة صوتية ومرئية - مخازن للديكور - جناح إداري إلى جانب ساحة لانتظار السيارات، وأضافت أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وجار إتمام المخططات الجمالية لكافة مبانى المشروع، مشيرة إلى أن واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر أحد المشروعات الكبري والتي تعد امتدادًا للتوسع المستهدف لتقديم كافة أشكال الفنون الجادة التى تختص بها دار الأوبرا المصرية.

مسلسلات رمضان 2025، يخوض النجم محمد هنيدي سباق دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث يواصل أبطال العمل تصوير مشاهده وأحداثه خلال الفترة الحالية قبل أيام قليلة من انطلاق السباق الرمضاني القادم.



مسلسل "شهادة معاملة أطفال" يعرض في رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

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