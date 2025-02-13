الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسرة الشيخ مصطفي إسماعيل تهدي إذاعة القرآن الكريم ١٨ تلاوة نادرة

المسلماني وحفيد الشيخ
المسلماني وحفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، فيتو

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ علاء محمد حسني طاهر  حفيد الشيخ مصطفي إسماعيل،  بحضور إسماعيل دويدار رئيس شبكة القرآن الكريم. 
أبلغ حفيد الشيخ مصطفي إسماعيل تحيات العائلة وتقديرها للجهود المبذولة، والتي أعادت إذاعة القرآن إلي مكانتها اللائقة.

كما أهدي الهيئة الوطنية للإعلام (١٨) تلاوة نادرة للشيخ مصطفي إسماعيل لم تذع من قبل. لتنضم إلي مكتبة القارئ الكبير لدي إذاعة القرآن الكريم. 
وجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لعائلة الشيخ مصطفي إسماعيل، وقال: إن سعادة مستمعي الشيخ الجليل ستكون غامرة، حيث سيمكنهم الاستماع لهذه التلاوات الرائعة للمرة الأولي  علي امتداد شهر رمضان المعظم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد المسلماني الشيخ مصطفى اسماعيل إذاعة القرآن الكريم القرآن الكويم
ads

الأكثر قراءة

هيئة الدواء المصرية تحذر من مستحضر ميبو لعلاج الحروق

بعد اصطفافها قرب معبر رفح، مكتب نتنياهو: لن تدخل منازل متنقلة إلى غزة

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

ننشر جهاز بيسيرو في الزمالك

أصداء الصحافة البريطانية بعد مشادة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

رواتب تبدأ من 25 ألف جنيه، جبران يعلن عن فرص عمل في لبنان

موعد أول أيام رمضان 2025، البحوث الفلكية تحسم الجدل

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

منوعات

المزيد

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

قفزة في أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم ،سعر علبة الشوفان اليوم الخميس 13 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من إعادة إعمار غزة ومخططات التهجير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية