تامر حسني يحذر من استخدام اسمه وشركته في الترويج لحفلات غنائية مزيفة

أصدر الفنان تامر حسني بيانًا رسميًا نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حذر خلاله من استخدام اسمه واسم شركته في الترويج لحفلات غنائية وهمية.

الفنان تامر حسني

وقال تامر خلال البيان إنه لاحظ وجود بعض الصفحات والكيانات المزيفة التي تستخدم اسمه واسم شركته في الترويج لبعض الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر، وأن هذه الحفلات وهمية ولا وجود لها

وأضاف تامر أنه في حال وجود حفلات غنائية سوف يحييها، سيعلن عنها من خلال الصفحات الرسمية له بمواقع التواصل الاجتماعي، طالبًا من الجمهور عدم الانسياق وراء الصفحات الوهمية، التي تروج وتعلن عن حفلات لا أساس ولا وجود لها، وأنه سوف تقوم الشركة بملاحقة هؤلاء الصفحات والأشخاص قانونيًا وقضائيًا لحفظ وضمان حقوق شركته.

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