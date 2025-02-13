رئيسة الأوبرا تتفقد سير الأعمال النهائية بواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر

تفقدت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية سير الأعمال بواحة الثقافة بمدينة السادس من أكتوبر لمتابعة إتمام إنهائها تمهيدًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة

وأوضحت الدكتورة لمياء زايد أنه تم الانتهاء من أعمال المبنى الضخم الذي يضم مسرحًا - صالات تدريب - قاعات للفنون التشكيلية - ورش - استديوهات للصوت والتصوير - مكتبة صوتية ومرئية - مخازن للديكور - جناح إداري إلى جانب ساحة لانتظار السيارات، وأضافت أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وجار إتمام المخططات الجمالية لكافة مبانى المشروع، مشيرة إلى أن واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر أحد المشروعات الكبري والتي تعد امتدادًا للتوسع المستهدف لتقديم كافة أشكال الفنون الجادة التى تختص بها دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن مشروع واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر خصص له مساحة 26 ألف متر مربع تم البناء على 12 ألف متر مربع منها وتم تصميم المبنى على طراز حديث واستغلال باقى المساحة كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.

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