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ثقافة وفنون

افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي (بث مباشر)

مهرجان برلين السينمائي
مهرجان برلين السينمائي الدولي، فيتو

انطلق مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" في دورته الخامسة والسبعين بمشاركة مئات الأفلام من دول العالم.

حفل افتتاح مهرجان برلين 

يركز مهرجان برلين فى دورته الحالية، على القضايا السياسية والاجتماعية حول العالم، ويشهد في الدورة الـ 75 لهذا العام افتتاح قسم جديد لتشجيع المخرجين الجدد.

يتضمن حفل الافتتاح منح الممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون جائزة الدب الذهبي الفخري تقديرًا لإنجازاتها طوال مسيرتها المهنية، وسيلقي المخرج إدوارد بيرغر، المرشح للأوسكار، كلمة تكريمية في الحفل.

برنامج مهرجان برلين 

يضم البرنامج العام للمهرجان 250 فيلمًا، في حين يشارك بمسابقة المهرجان الرئيسية 19 فيلمًا من 26 دولة، وتركز المسابقة على القضايا السياسية والاجتماعية.

ويرأس لجنة التحكيم الدولية للمسابقة المخرج الأمريكي تود هاينز إلى جانب نجوم ومخرجين آخرين من دول عدة.

ستختار لجنة التحكيم المكونة من سبعة أعضاء الفائزين بجوائز الدب الذهبي والفضي لهذا العام، والتي سيتم منحها في 22 فبراير.

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