أحمد المسلماني: الإذاعة المصرية كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين

وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة للإذاعة المصرية ولكافة الإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذى أعلنته منظمة اليونسكو في عام 2011 واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيوم دولي للأمم المتحدة، وأصبح يوم 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة.

اليوم العالمي للإذاعة

وأكد المسلماني أن الإذاعة المصرية كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين عبر أجيال متعاقبة بدأت بصوت المذيع أحمد سالم وجملته الشهيرة "هنا القاهرة" عبر موجات الراديو في الساعة الــ6:45 دقيقة من مساء يوم السبت 31 مايو عام 1934، والتي سبقها تلاوة قرآنية بصوت الشيخ محمد رفعت.

وشهدت الدقائق الأولى من البثّ أيضًا أغنيات لفنانين كبار أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وصالح عبد الحي، ولعبت الإذاعة المصرية دورُ كبير فى تشكيل وعى ووجدان مستمعي ومحبي الراديو في مصر والعالم العربى وإفريقيا، كأهم وأبرز روافد القوى الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف المسلمانى تاريخ الإذاعة المصرية يذخر بأسماء إعلاميين كان لهم دورُ كبير في تعميق علاقة الجمهور بالراديو، منهم أحمد سالم، صفية المهندس أول سيدة تتولى رئاسة الإذاعة، وجلال معوض، ومحمد فتحي المُلقب بـ"كروان الإذاعة"، وآمال فهمي، ووجدي الحكيم، محمد محمود شعبان " بابا شارو " وفضيلة توفيق " أبلة فضيلة "، حلمى البلك، وآيات الحمصاني، فاروق شوشة، وفهمى عمر، وحمدي الكنيسي، عمر بطيشة، وإيناس جوهر، ونادية صالح، وغيرهم من الإعلاميين عمالقة الإذاعة المصرية، وكان للإنتاج الدرامى دورُ بارزُ فى ارتباط المستمع المصرى والعربى والإفريقى بأثير الإذاعة المصرية.

مكانة الإذاعة بالوطن العربي

كما احتلت إذاعة القرآن الكريم نصيب الأسد من مستمعي الوطن العربى وإفريقيا بما تقدمه من محتوى شامل ومتنوع فى خدمة القرآن الكريم والدين الإسلامي الحنيف، عبر أصوات كبار القراء والمبتهلين وكبار علماء الدين والمفسرين.

و تابع رئيس الوطنية للإعلام تعد الإذاعة المصرية شاهدة على الكثير من مراحل التطور السياسي والكثير من الأحداث في مصر والوطن العربي، وتذخر مكتبتها بكنوز تراثية من وثائق صوتية لمعاهدة 1936، وبيان ثورة يوليو 1952، وأنباء عبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس وانتصار أكتوبر 1973، وخُطب الكثير من رؤساء مصر السابقين.

وأكد المسلمانى أننا ماضون فى تطوير الإذاعة المصرية التى مازالت تقوم بدورها الوطني لتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات العصر وتقدم خطابًا إعلاميًا مستنيرًا يُسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجسام التي طرأت على المشهد العالمي، وتقديم المساندة الإعلامية لجهود وخطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة .

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أننا بصدد إقامة حفل تكريم فى عيد الإعلاميين القادم تقديرًا وعرفانا لدور ومسيرة عمالقة ورواد العمل الإعلامى.

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