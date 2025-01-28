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ثقافة وفنون

تألق روبرت باتينسون وزوي كرافيتز خلال العرض الخاص لفيلم MICKEY 17 في باريس (صور)

عرض فيلم MICKEY في
عرض فيلم MICKEY في باريس، فيتو

روبرت باتينسون، تألق كل من الممثل روبرت باتينسون، وزوي كرافيتز، خلال حضورهم العرض الخاص لفيلم MICKEY 17 في العاصمة الفرنسية باريس.

وارتدي بطلي فيلم  MICKEY 17، ملابس متشابة باللون الأسود.

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عرض فيلم Mickey 17 في مهرجان برلين السينمائي الدولي

 أعلن رسميا، عرض فيلم المخرج بونغ جون هو، Mickey 17، لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي خلال شهر فبراير ٢٠٢٥.

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فيما طرح أول بوستر لفيلم المخرج 'بونغ جون هو MICKEY 17، من بطولة روبيرت باتنسون، والمقرر عرضه في صالات السينما 6 مارس 2025.

 

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روبرت باتينسون يتحدث عن تجربته مع المخرج بونج جوان

 فيما تحدث الممثل روبرت باتينسون عن تجربة العمل مع المخرج الكوري الجنوبي الشهير بونج جوان في فيلمه الجديد Mickey 17.

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 وأبدى الممثل روبرت باتينسون، في تصريحات صحفية، إعجابه بتجسيد دور البطولة في فيلم من إخراج المخرج بونج جوان، قائلًا: "إن هذه التجربة رائعة.. لم أقم بعمل مثيل لها في مسيرتي الفنية، الفيلم مجنون للغاية وأسلوب العمل فيه مختلف تمامًا".

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تفاصيل فيلم  Mickey 17

 ويجسد الممثل  روبرت باتينسون، خلال الفيلم، دور رجل يذهب بعد وفاة عدد من المستنسخين عنه، في رحلة استكشافية بشرية مهمة وخطيرة، لاستعمار العالم الجليدي “نيفلهايم”، ويرفض السماح ببديله المستنسخ البديل أن يحل محله، ليواجه عددًا من الأخطار.

ويلعب بطولة فيلم Mickey 17، بجانب  الممثل روبرت باتينسون، كل من، ستيفن يون، ونعومي آكي وتوني كوليت ومارك روفالو.

فيلم Mickey 17، مأخوذ عن رواية خيال علمي للكاتب إدوارد أشتون، بعنوان “Mickey 7”، والتي صدرت في فبراير 2022.

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