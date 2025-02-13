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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تفاصيل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

مسلسل شهادة معاملة
مسلسل شهادة معاملة أطفال، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يخوض النجم محمد هنيدي سباق دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث يواصل أبطال العمل تصوير مشاهده وأحداثه خلال الفترة الحالية قبل أيام قليلة من انطلاق السباق الرمضاني القادم.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" يعرض في رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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