الجمعة 14 فبراير 2025
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تستخدم التنويم المغناطيسي، الشرطة العراقية تلقي القبض على عصابة في كربلاء

الشرطة العراقية،
الشرطة العراقية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن الشرطة العراقية ألقت القبض على أفراد عصابة، تقوم بسرقة ضحاياها عن طريق التنويم المغناطيسي الذي يتسبب بالاسترخاء والاستسلام للنوم.

عصابة تسرق الناس بالتنويم المغناطيسي 

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان اليوم الخميس، إن قسم مكافحة الإجرام في كربلاء يحكم قبضته على عصابة تقوم بسرقة المواطنين عن طريق التنويم المغناطيسي.

 

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، إحدى عمليات السرقة التي نفذتها العصابة، حيث دخل شخص من العصابة، في محادثة مع آخر في مكان عام، قبل أن يقوم بأخذ أمواله من جيبه دون مقاومة.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من قدرة تلك الطريقة الغريبة والغامضة في سلب الناس أموالهم.

وقال مدونون عراقيون، إن السلب يتم بواسطة أساليب خداع مبتكرة ومقنعة، وليس بواسطة التنويم المغناطيسي الذي يحتاج لوقت طويل ومكان هادئ لتنويم الآخرين مغناطيسيًا.

وعلى الجانب الآخر، أبدى مدونون آخرون مخاوفهم من طريقة السرقة الجديدة، وتبادلوا النصائح لتفادي الوقوع ضحايا لها، مثل عدم الدخول في محادثات طويلة مع غرباء في الأماكن العامة.

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التنويم المغناطيسي كربلاء مواقع التواصل الاجتماعي

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