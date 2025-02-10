الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

موقع أثري بالعراق،
موقع أثري بالعراق، فيتو

 أثار إعلان تجاري موجة غضب في العراق، حيث تعرضت شركة سيارات لانتقادات واسعة أجبرتها على حذف إعلان تجاري بعد اتهامها بتهديد سلامة موقع أثري يعود إلى الحضارة الآشورية قبل الميلاد.

 

إعلان تجاري يثير موجة انتقادات في العراق 

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن  شركة "تويوتا" نشرت إعلانا لسياراتها "لكزس" من قرب سد "جروانة" الأثري، الذي يعود تاريخه إلى العام 690 قبل الميلاد.

 

وسرعان ما تلقت تويوتا  انتقادات على الإعلان بعد ظهور إحدى سياراتها الكبيرة قريبة جدا من السد القديم الذي بني في حقبة الملك الآشوري سنحاريب، خشية انهياره على حد وصف البعض.

txt

حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع.. زيارة هامة للوزير إلى العراق وتركيا.. استرداد 152 قطعة أثرية خرجت بطرق غير شرعية

وأخذت تلك الانتقادات طابعا رسميا عندما تدخلت هيئة حكومية عبر شكوى رسمية ضد شركة السيارات بتهمة تهديد سلامة السد الواقع في قضاء الشيخان، إلى الشمال الشرقي من محافظة نينوى.

وتقدمت مديرية التراث وحماية الآثار في محافظة دهوك، بشكوى قضائية ضد الشركة لدى مكتب الادّعاء العام في دهوك ولدى محكمة شيخان، وفق ما نقلت وسائل إعلام عراقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العراق إعلان تجاري موقع اثرى الحضارة الأشورية شركة تويوتا

مواد متعلقة

حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع.. زيارة هامة للوزير إلى العراق وتركيا.. استرداد 152 قطعة أثرية خرجت بطرق غير شرعية

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024
ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

الأزهر للفتوى: الإسلام نهى عن ترك النار والدفايات عند النوم

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال يناير 2025

منوعات

المزيد

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم، بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية