بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

أثار إعلان تجاري موجة غضب في العراق، حيث تعرضت شركة سيارات لانتقادات واسعة أجبرتها على حذف إعلان تجاري بعد اتهامها بتهديد سلامة موقع أثري يعود إلى الحضارة الآشورية قبل الميلاد.

إعلان تجاري يثير موجة انتقادات في العراق

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن شركة "تويوتا" نشرت إعلانا لسياراتها "لكزس" من قرب سد "جروانة" الأثري، الذي يعود تاريخه إلى العام 690 قبل الميلاد.

وسرعان ما تلقت تويوتا انتقادات على الإعلان بعد ظهور إحدى سياراتها الكبيرة قريبة جدا من السد القديم الذي بني في حقبة الملك الآشوري سنحاريب، خشية انهياره على حد وصف البعض.

وأخذت تلك الانتقادات طابعا رسميا عندما تدخلت هيئة حكومية عبر شكوى رسمية ضد شركة السيارات بتهمة تهديد سلامة السد الواقع في قضاء الشيخان، إلى الشمال الشرقي من محافظة نينوى.

وتقدمت مديرية التراث وحماية الآثار في محافظة دهوك، بشكوى قضائية ضد الشركة لدى مكتب الادّعاء العام في دهوك ولدى محكمة شيخان، وفق ما نقلت وسائل إعلام عراقية.

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