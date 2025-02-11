ضمن حياة كريمة، محافظ بني سويف يفتتح إعادة تأهيل 80 منزلًا بمركز ناصر

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، مشروع إعادة تأهيل 80 منزلًا في مركز ناصر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشهد الافتتاح حضور شوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، ورأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعددًا من القيادات والمسؤولين في الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي بمركز ناصر.

محافظ بني سويف يتفقد إعادة إعمار منازل

وعقب الافتتاح، قام محافظ بني سويف، بتفقد عدد من المنازل بقرية الزيتون، التي شهدت مراسم الافتتاح، حيث تضمن المشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 80 منزلًا في قريتي الزيتون والرياض، حيث تم استكمال ارتفاع المنازل، وتركيب العروق والألواح والأبلاكاش، وتنفيذ طبقة لياسة أسمنتية.

كما شملت الأعمال تركيب نجارة للأبواب والنوافذ، وصلات سباكة ومياه وكهرباء داخلية، ورفع كفاءة الحمامات مع تركيب سيراميك للحوائط والأرضيات، بالإضافة إلى دهانات داخلية وخارجية، وتركيب سلالم.

توفير سكن كريم أهم محاور حياة كريمة

وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته بمشاركة الأهالي فرحتهم بمنازلهم الجديدة، مشيدًا بالتعاون البناء والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية.

كما أكد محافظ بني سويف، على أهمية توفير سكن كريم كأحد المحاور الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن قريتي الزيتون والرياض شهدتا تنفيذ عدد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

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