بسبب خبر يمس الأمن القومي، أزمة بين الرئاسة اللبنانية وقناة عربية

أشار مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية في بيان، مساء اليوم، إلى أن قناة "الحدث" الفضائية، بثت خبرا غير حقيقي تحدثت فيه عن “اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر”.

مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية ينفي خبر قناة الحدث السعودية

وتابع: “يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن يؤكد أنه لا صحة لهذا الخبر وأن لبنان لم يتم إبلاغه بمثل هذه المعلومات”.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أكد أكثر من مرة إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري، فاقتضى التوضيح".

وكانت فضائية "الحدث" السعودية، قد نقلت عن مصادر خاصة، بأن "إسرائيل ولبنان اتفقتا على تمديد اتفاق وقف النار إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر، وإسرائيل ستبقي قواتها في بعض مناطق الجنوب اللبناني خاصة في القطاع الشرقي".

مزاعم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار

وذكرت المصادر وفق قناة الحدث، أن "إسرائيل ولبنان ينتظران قرار دمشق بشأن مزارع شبعا، ونبيه بري اتفق مع حزب الله على تمديد اتفاق وقف النار مرة ثانية".

وقالت إن "المبعوثة الأمريكية للبنان ستعود خلال أيام إلى بيروت وإسرائيل لتثبيت الاتفاق"، مضيفةً أن "قادة من حزب الله على رأسهم نعيم قاسم ووفيق صفا على رأس قائمة استهدافات إسرائيل".

من جانبها، كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسئول لبناني ودبلوماسي أجنبي قولهما، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في خمس نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير.

اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله

وفي 27 نوفمبر 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفًا متبادلًا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يومًا، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي دخلتها في جنوب لبنان خلال الحرب، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على حزب الله الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

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