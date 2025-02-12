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خارج الحدود

جوزيف عون يطالب الاتحاد الأوروبي بإجبار إسرائيل على استكمال انسحابها من لبنان

جوزيف عون، فيتو
جوزيف عون، فيتو

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن على إسرائيل استكمال انسحابها من أراضي لبنان ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري.

وأبلغت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية، بطلب إسرائيلي بالبقاء بنقاط في جنوب البلاد، حتى 28 فبراير الجاري.

الموعد النهائي لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "لبنان رفض طلبا إسرائيليا ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب، حتى نهاية الشهر الجاري"، وذلك بعدما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت طلبًا قدمته إسرائيل لتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان".

 

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من جهته، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، من وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، أن "تضغط دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال انسحاب إسرائيل، ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري".

 

دعم لبنان للمبادرة العربية للسلام

وأكد عون، خلال اللقاء "دعم لبنان للمبادرة العربية للسلام، ورفضه الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة".

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لبنان الرئيس اللبناني إسرائيل جيش الاحتلال

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