وكيل التعليم بالشرقية يتفقد مدرسة السواركة بعد زيارة الوزير أمس

أجرى اليوم محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جولة صباحية وتفقد عددا من مدارس إدارة الصالحية الجديدة التعليمية من بينها مدرسة السواركة للتعليم الأساسي تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

زيارة رمضان بعد زيارة الوزير للمدرسة

الزيارة التى قام بها رمضان جاءت بعد مفاجأة الوزير لتلك المدرسة والوقوف علي مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا وموقف كثافات الطلاب ومتابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة

فقرات البرنامج الإذاعى

رمضان شهد طابور الصباح وشارك الطلاب تأدية تحية العلم والسلام الوطني وفقرات البرنامج الإذاعي وخلال كلمته بالإذاعة المدرسية

أهمية المشروعات القومية

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية علي ضرورة مواصلة تقديم فقرات إذاعية عن ذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض وإعداد فقرات اذاعية متنوعة لتوعية الطلاب والتلاميذ بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة

المحافظة على البيئة ومواصلة تشجير المدرسة

إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وعمل حملات لتنمية الوعي الطلابي بالمحافظة علي الأثاث المدرسي وبترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة علي البيئة من التلوث ومواصلة تشجير المدرسة وذلك بحضورمحمد درهوس مدير عام إدارة الصالحية الجديدة التعليمية ومحمد منصورمدير التعليم الابتدائي بالمديرية

وكيل الوزارة يناقش طلاب الابتدائى والإعدادى

ثم تفقد رمضان سير العمل وانتظام الدراسة بفصول المدرسة وناقش التلاميذ وطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية فيما تم دراسته من المناهج الدراسية

وجه بضرورة تحليل نتائح التيرم الأول

ووجه وكيل اول الوزارة علي ضرورة تحليل نتائج اختبار نصف العام لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا في كل مادة

ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة

واكد وكيل اول الوزارة علي تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية

متابعة الواجبات المدرسية

كما شدد علي اهمية متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة ومتابعة نسبب غياب التلاميذ بالمدرسة وحثهم علي الحضور وجعل المدرسة مصدر جذب للتلاميذ والطلاب

تفعيل مبادرة تجميل الفصول وتشجير المدرسة

وفي ختام زيارته وجه محمد رمضان وكيل اول تعليم الشرقية بتفعيل مبادرة تجميل الفصول وتشجير المدرسة وكما شدد علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى

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