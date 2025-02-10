الشرقية تحتضن المؤتمر العلمي الثالث لأطباء زمالة طب الأطفال بمشاركة 200 متدرب

شهد اليوم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لمتدربي أطباء طب الأطفال بالزمالة المصرية بمحافظة الشرقية

الحضور بفعاليات المؤتمر

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان ذلك في حضور الدكتور أيمن هنداوي مدير إدارة الزمالة المصرية بالشرقية، والدكتورة داليا عبداللطيف أستاذ طب الأطفال ومدير قسم الرعاية المركزة بمستشفيات جامعة الزقازيق والمشرف العلمي لتخصص طب الأطفال بالزمالة المصرية بالشرقية، والدكتور مجدي عيداروس رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق،

200 متدرب اطفال من اطباء الزمالة

ومعهم الدكتور حسام كمال أستاذ طب الأطفال بالجامعة، والدكتور محمد يحيي مدير مستشفى الزقازيق العام، والدكتور تامر عارف رئيس قسم الأطفال بمستشفى الزقازيق العام، ونخبة من الأساتذة والاستشاريين في تخصص طب الأطفال، بالاضافة الى ٢٠٠ متدرب أطفال من أطباء الزمالة المصرية بمختلف مستشفيات المحافظة، وذلك اليوم الإثنين بقاعة ماريوت بمدينة الزقازيق.

الاستثمار فى العنصر البشرى

ويأتي ذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري، والتدريب والتعليم الطبي المستمر بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وإشراف الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الصحية.

التعاون المثمر بين جامعة الزقازيق واطباء الصحة

أعرب وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال كلمته في المؤتمر العلمي الثالث، والذي نظمته إدارة الزمالة المصرية بالشرقية بالتنسيق مع مستشفى الزقازيق العام، عن سعادته البالغة بتواجده في هذا المحفل العلمي، وسط كوكبة من مدربي ومتدربي الزمالة المصرية في تخصص طب الأطفال، كما أثنى علي الدور الوثيق والتعاون المثمر بين أطباء جامعة الزقازيق، وأطباء الصحة بالشرقية في هذا المجال،

ا همية اللقاءات والمؤتمرات فى رفع كفاءة الطبيب

ومؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات والمؤتمرات العلمية في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل يومًا بعد يوم، ويجني ثماره كل من مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة تبني بالعلم والمعرفة والعمل والعطاء.

المعاملة الجيدة لمتلقى الخدمة

كما أكد الدكتور هاني جميعة على الأطباء بأهمية المعاملة الجيدة لمتلقي الخدمة، كما ناقش معهم احتياجات الزمالة المصرية بالشرقية من الكوادر الطبية في التخصصات الطبية المختلفة، لافتًا أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلي التدريب والتعليم الطبي لجميع الأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوي الطبيب المصري،

التطور الملحوظ فى الاقسام الطبية

كما أشاد بالتطورالملحوظ في الأقسام الطبية في تخصص الأطفال والعنايات المركزة للأطفال بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن متدربي الزمالة المصرية بالمحافظة بلغ ١١٠٠ متدرب، وبلغ عدد المراكز التدريبية ٢٧٥ مركز، وعدد المدربين ٣٥٠ مدرب بالمحافظة.

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