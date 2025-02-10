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خارج الحدود

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، أن مقترحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جريمة كبيرة جدًا، ولا يمكن أن تحدث ولن تنجح.

تعليق أحمد الشرع على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

وأضاف الرئيس السوري، في بودكاست مع أليستر كامبل، الصحفي البريطاني، والمتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير: إن "الدرس الفلسطيني الذي تعلمه كل جيل هو أهمية التمسك بالأرض، وبرأيي لن يكون من الحكمة ولا من الصواب أخلاقيًا أو سياسيًا أن يقود ترامب جهودًا لـ تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، متسائلًا لماذا يقوم الرئيس الأمريكى بنفس الشيء بإخراج المكسيكيين من بلاده.

الشرع يصف محاولة التهجير بجريمة أخلاقية 

وأوضح الرئيس السوري أحمد الشرع، أعتقد أنه لا يمكن لأي قوة أن تجبر الناس على مغادرة أرضهم، وكل المحاولات لذلك منذ أكثر من 80 عامًا من هذا الصراع فشلت، خاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة على مدار عام ونصف.

ترامب يزعم تهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر

وكان ترامب تحدث في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، عن رغبته في تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدًا أن الدولتين ستقبلان ذلك الأمر وستفعلانه، وفق زعمه.

وبحسب تصريحه الأخير فى وقت سابق اليوم، أشار ترامب إلى أن سكان القطاع لن يمكنهم العودة مرة أخرى إلى أرضهم إذا ما تم تهجيرهم وفقًا للخطة التي اقترحها لتسلُّم القطاع وإعادة إعماره.

وكان ترامب في تصريح سابق أكد التزامه بشراء القطاع وامتلاكه، مشيرًا إلى إمكانية منح أجزاء منه لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساهمة في إعادة بنائه.

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