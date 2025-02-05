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خارج الحدود

الجهاد الإسلامي تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن تهجير الشعب الفلسطيني أن يتذكر أن 15 شهرا من القصف بسلاح أمريكي لم تفلح في تهجيره.

حركة الجهاد تعلق على تصريحات ترامب 

وأضافت حركة الجهاد في بيانها، أن الشعب الفلسطيني يملك دوما خيار المقاومة التي يمارسها منذ ما يزيد على قرن من الزمن قبل ترامب وبعده.

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أول تعليق من حماس على تصريحات ترامب بشأن احتلال أمريكا لقطاع غزة

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: "ندين بأشد العبارات ونرفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة وتهجير شعبنا الفلسطيني منه"، مؤكّدةً بأنّ "تلك التصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار".

إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس

وأضافت: "نؤكد بأننا وشعبنا الفلسطيني وقواه الحية لن نسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضنا أو فرض الوصاية على  شعبنا الفلسطيني العظيم الذي قدم أنهارًا من الدماء لتحرير أرضنا من الاحتلال ولإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

القوانين الدولية والحقوق الطبيعية

ودعت الحركة "الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطيني في أرضه".

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حركة الجهاد ترامب تهجير الشعب الفلسطيني

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