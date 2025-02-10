اللجنة القانونية بالنواب الأردني تتسلم مقترح قانون منع تهجير الفلسطينيين

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية بمجلس النواب الأردني، مصطفى العماوي، اليوم الإثنين، إن مقترح قانون لمنع وحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وصل إلى اللجنة القانونية للنظر فيه.

مقترح قانون لمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن

وأضاف العماوي " إن القانون مهم وسيعطى صفة الاستعجال لما له من أهمية كرديف وظهير لدعم الموقف الأردني.

وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود قال السبت الماضي، إن مرور مقترح قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن بمراحله الدستورية يعني تنفيذه مهما كانت التكلفة.

وأضاف السعود، أن المقترح في الأمانة العامة التي تضم اللجنة القانونية النيابية، وبعدها سيتم عرضه على مجلس النواب ثم يذهب إلى مجلس الأعيان ثم يتطلب مصادقة من جلالة الملك عبدالله الثاني وثم يذهب إلى الحكومة ليصبح واجبا عليها قانونيا تنفيذ ما جاء في هذا القانون.

تهجير الفلسطينيين إلى الأردن

وتوقع السعود أن إقرار قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن لن يستغرق طويلا، مبينا أن مسألة الوقت مرتبطة بـ"ملاحظات وأفكار وتعديلات النواب".

وأوضح أن أهمية المقترح مرتبط بالثوابت الوطنية بمنع تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن "الأردنيين متفقون على الوقوف صفا واحدا مع جلالة الملك وهذا ظهر جليا في الاعتصامات التي انطلقت في كل المحافظات".

واقترح عدد من النواب إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؛ وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

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