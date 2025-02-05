خبير استراتيجي: تهجير الفلسطينيين استمرار لسياسة الأرض المحروقة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تعكس جهلًا كبيرًا بتفاصيل الصراع وقضاياه الجوهرية.

وأضاف فهمي لـ فيتو أن "تهجير الفلسطينيين من غزة ليس حلًا، بل هو استمرار لسياسة الأرض المحروقة التي تنفذها إسرائيل منذ سنوات".

فهمي: مشروع إعادة إعمار قطاع غزة هو الحل الأمثل

وأكد فهمي أن مشروع إعادة إعمار قطاع غزة هو الحل الأمثل، وليس إخلاء القطاع من سكانه بدعوى أنه غير صالح للحياة، وقال: "من المعروف أن إسرائيل دمرت البنية التحتية لقطاع غزة بشكل ممنهج، لكن الفلسطينيين ما زالوا صامدين. المطلوب الآن هو إعمار القطاع بشكل جزئي وتسكين الفلسطينيين في أماكن مناسبة، وهذا يتطلب جهودًا كبيرة ودعمًا دوليًا من المؤسسات المانحة".

وحذر الخبير الاستراتيجي من أن تصريحات الرئيس الأمريكي ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة، حيث ستعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتحرض الحكومة الإسرائيلية على مواصلة ممارساتها التي وصفها بـ"الإجرامية"، كما أشار إلى أن مثل هذه التصريحات ستزيد من صعوبة تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وأضاف فهمي: "هناك سيناريو تصادمي متوقع في الفترة القادمة، خاصة مع محاولات ترامب التواصل مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن الموقف العربي واضح، وهو رفض فكرة تهجير الفلسطينيين، حيث تتفق الدول العربية على ضرورة العمل بحل الدولتين، وهو المبدأ الذي اتفقت عليه مصر والسعودية".

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