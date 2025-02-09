معلومات عن ميريام أديلسون شيطانة إسرائيل في الولايات المتحدة.. ترعى خطة تهجير الفلسطينيين.. وأقنعت ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة

برزت ميريام أديلسون على مدار العقد الماضي في الدوائر السياسية الأمريكية، وأيضا المشهد السياسي في إسرائيل، حيث أصبحت المليارديرة الإسرائيلية الأمريكية من أكبر داعمي الكيان الصهيوني في أمريكا.

ميريام أديلسون من أكبر الداعمين لترامب

وخلال العقود الماضية، استطاعت ميريام أديلسون إقناع زوجها الراحل شيلدون أديلسون، والذي توفي عام 2021 بدعم إسرائيل داخل الأروقة السياسية بالولايات المتحدة.

وتبرعت ميريام بمبلغ 100 مليون دولار لحملة الرئيس دونالد ترامب، وبعد فوزه تتجه العديد من الأنظار نحو ميريام وتأثيرها المحتمل على قراراته السياسية المستقبلية، وعلى الأخص فيما يتعلق بإسرائيل.

وهناك العديد من التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة سرية بين ميريام وترامب مقابل الدعم المالي الكبير الذي قدمته لحملته الانتخابية، وهو أن يقوم الرئيس الأمريكي بإعطاء الضوء الأخضر لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو لضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية.

ميريام أديلسون تقنع ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ومن المعروف عن ميريام تأييدها الشديد لبنيامين نتنياهو واليمين المتطرف في تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ميريام أديلسون وترامب، فيتو

وهناك العديد من التقارير التي أكدت أن ميريام لعبت دورًا محوريًا ومؤثرًا في تطوير المسار السياسي لزوجها على مدى العقود العديدة الماضية.

من هي ميريام أديلسون؟

ولدت أديلسون، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن فر والداها من بولندا في الثلاثينيات. وتأسست دولة الاحتلال الإسرائيلية عام 1948 فيما يعرف بالنكبة - أو الكارثة التي حلت بالفلسطينيين.

ميريام أديلسون وزوجها، فيتو

وعملت حينها ميريام كمسؤولة أبحاث طبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وحصلت بعد ذلك على شهادة الطب واهتمت بعلاج إدمان المخدرات.

وتزوجت ميريام من الملياردير شيلدون، قطب الكازينوهات، في عام 1991، وبعد عقود، أصبح أحد أبرز الداعمين الماليين لترامب. وبرز الزوجان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من بين كبار المانحين الجمهوريين، حيث أنفقا نصف مليار دولار على المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونجرس ومجلس الشيوخ والانتخابات الرئاسية.

وكانت عائلة أديلسون من بين أكبر مؤيدي ترامب في حملته الرئاسية لعام 2016، على الرغم من أنهما لم يكونا أول المانحين الذين دعموا قضية ترامب.

لم يدعموا ترامب خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ومع ذلك، التقت عائلة أديلسون مع ترامب في ديسمبر 2015، وكان جوهر المحادثة هو إسرائيل.

وقالت ميريام إنها وجدت ترامب ساحرا للغاية. بعد ذلك، توطدت العلاقة، وأصبح آل أديلسون في نهاية المطاف من كبار مؤيدي ترامب.

وقدم الزوجان 20 مليون دولار لحملة ترامب لعام 2016، وبعد ذلك بعامين، 113 مليون دولار للمجموعات والمرشحين الجمهوريين والمحافظين خلال دورة الانتخابات النصفية لعام 2018.

كما تبرعوا أيضًا بمبلغ 5 ملايين دولار لترامب من أجل احتفالات تنصيبه ومنحوا 500 ألف دولار للدفاع القانوني عن ترامب أثناء التحقيق معه بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2016.

وقد أسفر هذا الدعم عن نتائج مهمة، حيث قام ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وهو الأمر الذي كانت عائلة أديلسون تضغط على الرؤساء الأمريكيين للقيام به لأكثر من عقد من الزمان.

كما منح ترامب ميريام وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، مما يجعلها خارج ظل زوجها. في عام 2020، قدمت عائلة أديلسون 75 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي للحفاظ على أمريكا، وهي لجنة العمل السياسي الكبرى التي تدعم ترامب.

وكان لميريام وزوجها تأثير في قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وظهرت تقارير تفيد بأنها كانت مشروطة دعمها للرئيس السابق بالسماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة رسميًا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي بشكل قاطع أي احتمالات لحل الدولتين والدولة الفلسطينية المستقبلية. وميريام هي من المانحين الكبار للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقد واجه زوجها دعوى قضائية بقيمة 34 مليار دولار في عام 2016 لدعمه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

ويبدو أن الدعم الذي قدمته ميريام أديلسون بقيمة 100 مليون دولار أدى إلى تغيير في خطاب ترامب بشأن حرب إسرائيل على غزة.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن المليارديرة الإسرائيلية الأمريكية عرضت على ترامب -في بدايات الحملة الانتخابية- أن تكون هي أكبر متبرع له مقابل وقوفه إلى جانب إسرائيل في ضمها للضفة الغربية إن أصبح رئيسا.

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